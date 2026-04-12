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Comprobar el resultado del sorteo de la Bonoloto del domingo 12 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del domingo 12 de abril de 2026.

SELAE | Entre las loterías que se juegan el domingo está el último sorteo de la Bonoloto de la semanaSELAE | Entre las loterías que se juegan el domingo está el último sorteo de la Bonoloto de la semanalaSexta

Para este domingo 12 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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