Lotería del finde
Gordo (La Primitiva) | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026
El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 3 de mayo de 2026.
Para este domingo 3 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número clave: pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).