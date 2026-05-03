Gordo (La Primitiva) | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, domingo 3 de mayo de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 3 de mayo de 2026.

Para este domingo 3 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).