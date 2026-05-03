Ahora

Sorteos ONCE

Comprobar resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE del domingo 3 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 3 de mayo de 2026.

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingoComprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingolaSexta

Para este domingo 3 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a tirar de amenazas y asegura que EEUU retirará "mucho más de 5.000" militares estadounidenses de Alemania
  2. Trump revisará "pronto" el plan de Irán para poner fin a la guerra, pero duda de que sea "aceptable"
  3. Una corte israelí prorroga dos días la detención del español detenido en la Flotilla
  4. "No tienen corazón": la desesperación y el enfado por el 'no' del PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres
  5. El PSOE tilda de "inhumana" la prioridad nacional de PP y Vox: "Está basada en el odio, en la exclusión y puede dañar la convivencia"
  6. Subidas desproporcionadas de los seguros de salud y denegaciones masivas: la discriminación que sufren las personas con VIH positivo