Comprueba el resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 28 de junio de 2026

Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 28 de junio pone en juego 8,5 millones de euros para su principal ganador.

Para este domingo 28 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).