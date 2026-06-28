Ahora

Sorteo de la ONCE

Sueldazo de la ONCE | Resultado del sorteo del Sueldazo del domingo 28 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 28 de junio de 2026.

¿Qué números se llevan el Sueldazo del Fin de Semana del sorteo de este domingo? ¿Qué números se llevan el Sueldazo del Fin de Semana del sorteo de este domingo?laSexta

Para este domingo 28 de junio de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles muertos y a 152 la de desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
  2. Del positivismo de Sánchez a la "autocrítica" de Page: los entresijos de la reunión a puerta rezada en el Comité Federal del PSOE
  3. Barómetro laSexta | El 58,1% de los encuestados valora como "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Ábalos
  4. La frágil tregua salta por los aires: EEUU bombardea Irán y Trump amenaza con "acabar por la vía militar"
  5. Un muerto y dos heridos muy graves al ser atropellados por un camión de la basura en pleno Casco Viejo de Pamplona
  6. Horas en carretera, humedades y un coche para las urgencias con 25 años: la odisea diaria de la sanidad rural en Teruel