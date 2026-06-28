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Sorteo de SELAE

BONOLOTO | Resultado de la Bonoloto del domingo 28 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del domingo 28 de junio de 2026.

Comprueba los números premiados del sorteo de hoy, domingo, de la Bonoloto Comprueba los números premiados del sorteo de hoy, domingo, de la BonolotolaSexta

Para este domingo 28 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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