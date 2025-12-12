Euromillones de hoy | Comprueba el resultado del viernes 12 de diciembre de 2025

El bote del Euromillones para el sorteo de este viernes, 12 de diciembre de 2025, es de 17 millones de euros. Si no hay acertantes de primera categoría, el bote seguirá creciendo.

Un bote de 17 millones de euros es lo que pone en juego Euromillones este viernes, después del último sorteo (el del martes). Así pues, los números premiados del sorteo de este viernes, 12 de diciembre de 2025, se conocen a partir de las 21:00h.

Los sorteos de Euromillones tienen lugar todos los martes y viernes en París a las 21:00h. Los jugadores españoles pueden realizar sus apuestas durante toda la semana, tanto en oficinas de Loterías y Apuestas como en la web o en la app de la organización.

¿Cuál es el bote de Euromillones?

Euromillones es uno de los juegos de azar con los premios más altos que se pueden encontrar en nuestro país, ya que puede alcanzar botes máximos superiores a 200 millones de euros, y siempre hay un mínimo de 17 millones.

Los botes en Euromillones crecen de un sorteo a otro hasta alcanzar un límite temporal impuesto por las reglas. Ese límite temporal puede superarse cuando es repartido. El bote puede crecer hasta un máximo de 250 millones, momento en el que no podrá subir más.

El Euromillones repartió el mayor premio de la historia este mismo año, dos veces: un bote se fue para Austria; el otro, para Irlanda. Para este viernes suma 111 millones de euros.

¿Qué es El Millón de Euromillones?

En España existe otro juego asociado a Euromillones llamado El Millón, un sorteo que incluye a todas las personas que hayan participado en Euromillones en nuestro país, a través de un código aleatorio que se asigna a cada apuesta. Si una participación tiene múltiples apuestas, cada una genera un código diferente.

El código extraído en el sorteo premia con un millón de euros. Esta rifa se realiza desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado paralelamente al sorteo de Euromillones desde París.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).