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Un acertante de Euromillones gana 111 millones de euros en Bélgica

El dato En España hay dos acertantes de la segunda categoría (5 + 1) que han sido validados en Oropesa del Mar (Castellón) y en Vélez-Málaga (Málaga), con un premio de 112.479 euros.

Varias papeletas para participar en un sorteo de Euromillones en una gasolinera de Bastogne (Bélgica) en julio de 2023 Varias papeletas para participar en un sorteo de Euromillones en una gasolinera de Bastogne (Bélgica) en julio de 2023Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
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En el sorteo de Euromillones de este viernes hay un boleto de la primera categoría (5 + 2) que ha sido validado en Bélgica, premiado con 111.058.174 euros.

En España, hay dos acertantes de la segunda categoría (5 + 1), que han sido validados en Oropesa del Mar (Castellón) y en Vélez-Málaga (Málaga), con un premio de 112.479 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías de Teià (Barcelona) situada en Paseo de la Riera, 72.

En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría.

Resultados del Euromillón

  • Combinación ganadora: 35, 26, 29, 47, 38.
  • Estrellas: 1 - 2
  • El Millón: FDB34577

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