Un acertante de Euromillones gana 111 millones de euros en Bélgica

Varias papeletas para participar en un sorteo de Euromillones en una gasolinera de Bastogne (Bélgica) en julio de 2023

El dato En España hay dos acertantes de la segunda categoría (5 + 1) que han sido validados en Oropesa del Mar (Castellón) y en Vélez-Málaga (Málaga), con un premio de 112.479 euros.

En el sorteo de Euromillones de este viernes, un boleto de la primera categoría, validado en Bélgica, ha sido premiado con 111.058.174 euros. En España, dos boletos de la segunda categoría han resultado ganadores, uno en Oropesa del Mar (Castellón) y otro en Vélez-Málaga (Málaga), cada uno con un premio de 112.479 euros. Además, el boleto acertante de El Millón fue validado en la Administración de Loterías de Teià (Barcelona). El próximo sorteo ofrecerá un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría. La combinación ganadora fue 35, 26, 29, 47, 38 y las estrellas 1 y 2.

En el sorteo de Euromillones de este viernes hay un boleto de la primera categoría (5 + 2) que ha sido validado en Bélgica, premiado con 111.058.174 euros.

En España, hay dos acertantes de la segunda categoría (5 + 1), que han sido validados en Oropesa del Mar (Castellón) y en Vélez-Málaga (Málaga), con un premio de 112.479 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías de Teià (Barcelona) situada en Paseo de la Riera, 72.

En el próximo sorteo se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría.

Resultados del Euromillón

Combinación ganadora: 35, 26, 29, 47, 38.

Estrellas: 1 - 2

El Millón: FDB34577

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