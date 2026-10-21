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Resultado de la lotería europea

Premios y resultado del sorteo de Eurojackpot del martes 20 de octubre de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del martes 20 de octubre de 2026.

Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este martes Resultado del sorteo de la lotería europea Eurojackpot, gestionada por la ONCE, de este marteslaSexta

Para este martes 20 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot:

  • Combinación ganadora: 05 16 32 34 38
  • 'Soles': 08 y 09
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto, del Cupón Diario de la ONCE y del Euromillones.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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