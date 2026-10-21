La DANA Adam se marcha de España y deja un miércoles de estabilidad aunque con precipitaciones en el norte, Cataluña y Baleares

Vista general de la playa de Oliva (Valencia) tras el paso de la dana Adam por la Comunitat Valenciana

Los detalles Este miércoles se espera un día marcado por la estabilidad generalizada en la Península y Baleares, únicamente interrumpida por el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se desplazarán desde Galicia hacia el área cantábrica y Pirineos.

Después de los efectos de la DANA Adam, se espera un día de estabilidad en la mayor parte de España, aunque con lluvias en Canarias, Galicia, el área cantábrica y Pirineos, extendiéndose a Cataluña y Baleares. Habrá rachas de viento fuertes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico. La Agencia Estatal de Meteorología señala que un frente ocasionará cielos nubosos y precipitaciones en el norte peninsular, con posibles nevadas a 1.600-1.800 metros. Las temperaturas subirán en Huelva y Ampurdán, y descenderán en montañas del norte. En Canarias, se espera inestabilidad con chubascos fuertes y calima ligera.

Tras los estragos de la DANA Adam, este miércoles se espera un día de estabilidad en la mayor parte del país, aunque habrá precipitaciones en Canarias, Galicia, área cantábrica y Pirineos que podrían extenderse también hacia Cataluña y Baleares, con rachas de viento muy fuertes en el bajo Ebro, Ampurdán y litoral cantábrico.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este miércoles se espera un día marcado por la estabilidad generalizada en la Península y Baleares, únicamente interrumpida por el paso de un frente que dejará cielos nubosos y precipitaciones que se desplazarán desde Galicia hacia el área cantábrica y Pirineos.

Asimismo habrá intervalos nubosos en el norte peninsular y norte de Baleares que podrán dejar chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y en el archipiélago. Se producirán posibles nevadas en montañas del norte peninsular a una cota de 1.600-1.800 metros, así como bancos de niebla matinales.

Las temperaturas máximas estarán en ascenso en Huelva y Ampurdán, en descenso en montañas del norte peninsular y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso en el cuadrante noroeste peninsular, con predominio de los descensos en el resto del territorio.

Soplará viento moderado en Baleares, también en los litorales y en el nordeste peninsular, manteniéndose flojo en el resto con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en la costa cantábrica, Ampurdán y bajo Ebro.

En Canarias se espera un día de tiempo inestable bajo la influencia de una dana, con predominio de cielos nubosos en las islas orientales e intervalos nubosos en las occidentales. Habrá chubascos con tormenta que podrían ser localmente fuertes, calima ligera en altura y viento moderado.

Galicia

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles durante la madrugada, tendiendo a remitir a lo largo del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo con intervalos de moderado en zonas expuestas del litoral norte y zonas altas del interior.

Asturias

Cielos cubiertos con precipitaciones débiles durante la primera mitad del día, tendiendo a remitir por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en el interior. Viento flojo a moderado que en los litorales puede ser fuertes con rachas muy fuertes durante la madrugada.

Cantabria

Cielos nubosos con precipitaciones en el litoral durante la primera mitad del día que se extenderán a zonas del interior y remitirán por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral; máximas sin cambios. Viento flojo a moderado que será fuerte con rachas muy fuertes en los litorales.

País Vasco

Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles durante todo el día, tendiendo a remitir a última hora. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios. Viento flojo a moderado que en los litorales puede ser fuerte con rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Castilla y León

Cielos con intervalos de nubes bajas que se irán cubriendo de oeste a este con probabilidad de alguna precipitación débil en el extremo noroccidental al principio del día. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas con ligeros cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

Navarra

Nubosidad aumentando durante la madrugada, precipitaciones débiles en el norte que irán remitiendo por la noche. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos débiles que serán algo más moderados por la mañana, especialmente en zonas bajas del centro y sur.

La Rioja

Cielos con intervalos de nubes bajas que ser irán cubriendo de oeste a este. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la sierra y con pocos cambios en el resto; máximas sin cambios. Viento flojo en general, algo más moderado en la Ribera.

Aragón

Cielos nubosos con precipitaciones débiles en la divisoria del Pirineo, pudiendo ser en forma de nieve por encima de los 1.800-2.000 metros. Temperaturas sin cambios, excepto un ascenso en las mínimas en el tercio sur. Viento flojo a moderado con intervalos de fuerte en la depresión del Ebro en horas centrales.

Cataluña

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán por encima de los 1.800-2.000 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en descenso en el Pirineo con heladas débiles y en ascenso en la depresión central de Lleida y Ampurdán, sin cambios en el resto. Viento flojo con rachas muy fuertes en el prelitoral sur de Tarragona y Ampurdán.

Extremadura

Cielos con intervalos de nubes bajas matinales que se irán cubriendo en la mitad norte por la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

Comunidad de Madrid

Cielos poco nubosos aumentando a intervalos nubosos por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en cumbres de la sierra por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo con algún intervalo más intenso en zonas altas de la sierra.

Castilla-La Mancha

Cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes bajas al principio del día en el Sistema Central e Ibérico. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con cambios ligeros. Viento flojo con intervalos más intensos en cotas altas de las zonas de montaña de la mitad oriental.

Comunidad Valenciana

Cielos poco nubosos con intervalos nubosos. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo a moderado.

Región de Murcia

Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo ocasionalmente moderado.

Baleares

Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana, sin descartar alguna precipitación débil en Menorca. Tempeaturas nocturnas en descenso y diurnas con pocos cambios o en ascenso. Viento entre flojo y moderado.

Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en general con pocos cambios. Viento flojo con poniente moderado en el litoral mediterráneo, ocasionalmente fuerte durante la primera mitad del día.

Canarias

Intervalos nubosos que aumentarán a nubosos por la tarde con probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde en el interior de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o ligeros ascensos, salvo las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, con descensos. Viento moderado amainando a flojo por la tarde.

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