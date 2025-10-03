Eurojackpot de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes 3 de octubre de 2025

Consulta en laSexta todos los resultados del sorteo del Eurojackpot de este viernes. Comprueba cuáles son los números ganadores del día.

Después del sorteo de Eurojackpot del pasado martes, este viernes 3 de octubre de 2025 se celebra un nuevo sorteo de la lotería europea, gestionado en España por la ONCE. El sorteo reparte el bote acumulado para la combinación ganadora, que a las 21:00h (hora española), momento en que se sortea en Helsinki.

La combinación de los cinco números premiados de Eurojackpot del viernes 3 de octubre es 1 2 7 21 27, y las dos cifras premiadas con los 'soles' son 8 y 12.

¿Dónde se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot es un juego que se comercializa en España y otros 17 países del espacio europeo simultáneamente: Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. En nuestro país, la ONCE es la encargada de gestionar esta lotería.

¿Cuándo y cómo se juega el Eurojackpot?

El sorteo se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a partir de las 21.00h, con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. En caso de no haber ganador en una semana, el bote va ascendiendo hasta un tope de 120 millones de euros.

El sistema de juego es muy similar al de Euromillones: los jugadores tienen que elegir cinco números del 1 al 50 de una primera tabla. Adicionalmente, existe otra tabla más pequeña equivalente a las 'estrellas' de Euromillones. En este caso es la de los 'soles', aunque se seleccionan dos números del 1 al 12, igual que en el juego de Loterías y Apuestas del Estado.

Más juegos de la ONCE

La ONCE gestiona varias loterías de lunes a domingo. El más conocido es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos populares el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos de premios menores, como el Triplex o el Super ONCE. Estos dos se juegan cinco veces al día todos los días de la semana.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).