EuroJackpot de hoy | Comprobar resultado del sorteo de este viernes 5 de junio de 2026

Consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del Eurojackpot del viernes 5 de junio de 2026.

Para este viernes 5 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo europeo del Eurojackpot, con un bote de 27 millones de euros:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

'Soles': pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Cuponazo de la ONCE, el sorteo de los viernes.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).