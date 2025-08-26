Eurojackpot | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Aquí puedes revisar los resultados del sorteo de Eurojackpot de la ONCE realizado el 26 de agosto. Comprueba si tus números coinciden con los premiados y si eres uno de los ganadores.

Este martes 26 de agosto de 2025 se celebra un nuevo sorteo de Eurojackpot, tras el juego de Eurojackpot del pasado viernes. En España, el juego lo administra la ONCE. En esta ocasión, el bote acumulado es de 41 millones de euros para la combinación ganadora de cinco números y dos soles. Las cifras las conoceremos a partir de las 21:00h (hora española), cuando se realice el sorteo desde Helsinki.

La combinación de los cinco números ganadores de Eurojackpot del martes 26 de agosto de 2025 es pendiente de confirmación, y las dos cifras premiadas con los 'soles' son pendiente de confirmación.

El Eurojackpot se juega en España y otros 17 países del espacio europeo, de forma simultánea. Los países europeos involucrados en la apuesta son Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia. En cada uno de ellos hay una organización encargada de gestionar el premio, siendo la ONCE en el caso de España.

¿Cuándo se juega el Eurojackpot?

El Eurojackpot se sortea todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia) a las 21:00h. El bote mínimo garantizado es de 10 millones de euros. Si nadie se hace con el bote, éste va ascendiendo hasta alcanzar un máximo de 120 millones de euros.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

Otros sorteos de la ONCE

La ONCE gestiona varios juegos de azar de lunes a domingo. El más popular es el Cupón Diario, que se sortea de lunes a jueves, aunque no son menos conocidos el Sueldazo, el Cuponazo o los sorteos diarios del Triplex o el Super Once. Los dos últimos se juegan cinco veces al día, los siete días de la semana.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).