EuroDreams de hoy | Comprueba los números premiados del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Qué número ha salido en el sorteo del EuroDreams del jueves

El sorteo de EuroDreams se celebra dos veces por semana. Como el Euromillones o el Eurojackpot, es una lotería en la que participan varios países. Comprueba los números premiados de hoy en laSexta.

Quizás no sea el 'sueño europeo' como tal, ¿pero quién no sueña con que le toque un premio lo suficientemente alto como para poder dejar de trabajar? Los sorteos europeos, como el Euromillones o el Eurojackpot, suelen permitirlo, al tener grandes recaudaciones y generar botes considerables (el bote máximo del Euromillones, por ejemplo, es de 250 millones de euros).

Sin bote, pero con un premio que sí permitiría retirarse a la vida ociosa, está el sorteo de EuroDreams, una lotería europea, gestionada en España por SELAE, que pone en juego 20.000 euros al mes durante 30 años, que recibe aquella persona que acierte la combinación de seis números y un número 'dream' o 'sueño'.

Los números premiados del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025 son:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

'Dream': pendiente de confirmación

Si bien convertirse en acertante de primera categoría (6 aciertos y el número 'dream') es bastante difícil, el EuroDreams también reparte premios algo menores:

Segunda categoría: 6 aciertos → 2.000 euros al mes durante cinco años

Tercera categoría: 5 aciertos → 120 euros

Cuarta categoría: 4 aciertos → 40 euros

Quinta categoría: 3 aciertos → 5 euros

Sexta categoría: 2 aciertos → 2,5 euros (reintegro)

EuroDreams es un juego que combina los premios "en diferido" que se dan en sorteos como el Sueldazo de la ONCE y el sistema de juego de Euromillones, por el que es se precisa acertar una serie de números en un primer bloque y otro número en un segundo. En el primer bloque los jugadores deben seleccionar seis números del 1 al 40.

El segundo bloque hay que elegir uno del 1 al 5, y se denomina 'dream', que significa 'sueño' en inglés. Esta sería una apuesta sencilla con un coste de 2,50 euros. Los jugadores pueden realizar hasta seis apuestas sencillas de 2,50 euros cada una.

En EuroDreams, las apuestas múltiples solo permiten añadir números en el primer bloque, hasta un máximo de diez. En una apuesta múltiple de siete números se generan siete posibles combinaciones, por lo que el coste de la jugada sería de 17,50 euros.

Por su parte, diez números generarían 210 posibles combinaciones, así que el precio de la apuesta sería de 525 euros. EuroDreams es un juego de lotería a nivel europeo que comienza a jugarse en otoño de 2023 en los países incluidos en la Comunidad Euromillones. Esto engloba, aparte de España, las zonas de Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

