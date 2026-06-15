EuroDreams de hoy | Comprobar los resultados del sorteo del lunes 15 de junio de 2026

EuroDreams (lunes): resultado y premios del primer sorteo de la semana

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 15 de junio de 2026, para el EuroDreams.

Para este lunes 15 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE. Además, este lunes también hay sorteo de La Primitiva.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).