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Comprobar resultado de la Bonoloto de hoy, lunes 15 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del lunes 15 de junio de 2026.

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Para este lunes 15 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: 3 5 12 31 45 46
  • Número complementario: 34
  • Reintegro: 6

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, los del Super 11 de la ONCE y los del Cupón Diario.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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