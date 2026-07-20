Lotería europea
EuroDreams de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del lunes 20 de julio de 2026
El sorteo europeo que ofrece un 'sueño' mensual de 30.000 euros vuelve a celebrar su sorteo habitual de los lunes y en laSexta podrás descubrir cuál ha sido su resultado ganador.
Para este lunes 20 de julio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de EuroDreams:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número adicional 'sueño': pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y Super 11 de la ONCE de hoy, así como de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE, así como consultar los resultados de La Primitiva.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)