Resultado del Cuponazo de hoy: comprueba los números ganadores en el sorteo del 15 de agosto de 2025

Aquí puedes comprobar los resultados del Cuponazo de la ONCE, correspondiente al 15 de agosto de 2025. Consulta los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Como el pasado viernes, este 15 de agosto de 2025 se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE. El juego reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además adivine la serie. También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 15 de agosto de 2025 premia al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

