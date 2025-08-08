ONCE: Comprobar los resultados del Cuponazo del viernes 8 de agosto de 2025

Mientras otros se celebran todos los días, el del Cuponazo de la ONCE es un sorteo que tiene lugar únicamente una vez a la semana. Consulta si estás premiado este viernes 8 de agosto de 2025.

Mientras juegos de la ONCE como el Triplex o el Super Once se celebran todos los días —o la Bonoloto, de SELAE—, el Cuponazo es uno de los pocos que tienen lugar sólo una vez por semana. De hecho, sólo dos sorteos tienen lugar una sola vez: este y el Gordo de La Primitiva, de los domingos. El Cuponazo es la versión de los viernes del Cupón Diario de la ONCE, que tiene lugar de lunes a jueves.

El Cuponazo de la ONCE reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además acierte la serie. El número premiado del sorteo del viernes 8 de agosto de 2025 es el siguiente:

Pendiente de sorteo

Número de serie: pendiente de sorteo

También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

