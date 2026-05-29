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Viernes de la ONCE

Cuponazo de la ONCE | Comprobar el resultado del Cuponazo del viernes 29 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com la combinación ganadora del premio de 6 millones de euros del Cuponazo de la ONCE del viernes 29 de mayo de 2026.

Juegos ONCE | Cuponazo: resultado del sorteo del viernesJuegos ONCE | Cuponazo: resultado del sorteo del vierneslaSexta

Para este viernes 29 de mayo de 2026, los resultados del sorteo del Cuponazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número y la serie se llevan un premio de 6 millones de euros. Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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