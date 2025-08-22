Comprueba el resultado del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 22 de agosto de 2025

La semana se acerca a su final y la ONCE sigue celebrando sus sorteos. Después de los Cupones Diarios, llega el turno del Cuponazo de la ONCE, que se celebra únicamente los viernes.

Como cada viernes, llega el turno del Cuponazo de la ONCE. A lo largo de la semana, la ONCE celebra cada noche el sorteo del Cupón Diario, pero el de los viernes es especial: el premio que se pone en juego es de 40.000 euros para los acertantes de una combinación de cinco dígitos, mientras que el que acierte, además, el número de serie, se lleva 6 millones de euros.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 22 de agosto de 2025 reparte suerte y los 40.000 euros se van para los boletos con el número pendiente de confirmación. Además, los cupones con esta combinación que tengan también el número de serie pendiente de confirmación se embolsan el premio especial, de seis millones de euros.

La ONCE también reparte premios si nos quedamos cerca del número ganador, gracias al sistema 'Gana por los dos lados': también se premian aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

Si bien este juego se celebra únicamente los viernes, la ONCE también celebra este día los sorteos del Super Once y Triplex, dos juegos diarios que reparten suerte cinco veces a lo largo del día.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).