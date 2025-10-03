Comprobar el resultado del sorteo del Cuponazo de hoy, 3 de octubre de 2025

Aquí puedes comprobar los resultados del Cuponazo de la ONCE, correspondiente al 3 de octubre de 2025. Consulta los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Tal y como sucedía durante el pasado viernes, en este 3 de octubre de 2025 se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE. Las reglas básicas que debes conocer para participar en este sorteo de la ONCE son sencillas: se ponen en juego un total de 100.000 números de cinco cifras comprendidas entre el 0 y el 99.999. Cada número, siempre acompañado de su número de serie a elegir entre el 1 y el 135. Si consigues acertar el resultado de pleno, habrás obtenido un premio de 6 millones de euros.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 3 de octubre de 2025 deja como resultado al número ganador pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

Lista de premios del Cuponazo de la ONCE

Existen 10 categorías de premios en este sorteo que la ONCE celebra cada viernes, siguiendo el rastro del Cupón Diario celebrado de lunes a jueves. Esta es la lista oficial de premios que comparte Juegos ONCE para su Cuponazo:

1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

a las cuatro primeras cifras. 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

a las cuatro últimas cifras. 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

a las tres primeras cifras. 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

a las tres últimas cifras. 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

a las dos primeras cifras. 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

a las dos últimas cifras. 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

a la primera cifra. 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).