¿A qué hora es el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE en 2026?

Además de los sorteos habituales de la ONCE, este jueves, 19 de marzo, se celebra el sorteo del Cupón Extra del Día del Padre, aprovechando esta jornada especial dedicada a los padres.

Este jueves, como cada semana, se celebran muchos sorteos, entre los que organiza SELAE y los de la ONCE. Desde por la mañana, los sorteos diarios del Triplex y del Super Once, pero cuando llega la noche es el turno de todos los demás. Entre los organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles está el sorteo del Cupón Diario, que pese a llamarse así sólo se celebra de lunes a jueves.

Pero este jueves, de manera extraordinaria, también tiene lugar otro sorteo: a propósito del 19 de marzo, San José, día del Padre, la ONCE celebra el sorteo de su Cupón Extra por el Día del Padre. Eso sí, esto no implica que se deje de celebrar el Cupón Diario, por lo que a partir de las 21:00h se conocerán los números premiados de los dos sorteos.

Este 'clásico' entre los extraordinarios de la ONCE es un sorteo que se celebra a las 21:25h de la noche, y tiene un premio más jugoso que los ordinarios. Todos los cupones con las cinco cifras ganadoras del sorteo se llevan 40.000 euros, mientras que el cupón que además tenga el número de serie extraído se lleva el premio especial de 17 millones de euros.

Para participar en este sorteo sólo hay que hacerse con un cupón, que tiene un precio de 5 euros, que se puede adquirir tanto en cualquier punto de venta como a cualquier agente vendedor autorizado de Juegos ONCE. También se suelen encontrar en supermercados, gasolineras, quioscos de prensa e incluso en bares del barrio.