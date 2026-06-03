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Sorteos de la ONCE

[ONCE] Resultado del sorteo del Cupón Diario del miércoles 3 de junio de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del miércoles 3 de junio de 2026.

Cupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércolesCupón Diario de la ONCE de hoy | Resultado del sorteo del miércoleslaSexta.com

Para este miércoles 3 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de información
  • Número de serie: pendiente de información

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super 11 de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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