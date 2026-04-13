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ONCE | Comprobar el resultado del Cupón Diario de la ONCE del lunes 13 de abril de 2026

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves: consulta en laSexta.com los números premiados del sorteo del lunes 13 de abril de 2026.

Este es el número que se lleva el premio del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunesEste es el número que se lleva el premio del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del luneslaSexta

Para este lunes 13 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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