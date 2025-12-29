Cupón Diario de hoy | Comprueba el resultado del lunes 29 de diciembre de 2025

Este es el número que se lleva el premio del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunes

Además de sus sorteos diarios, la ONCE celebra de lunes a jueves el tradicional sorteo del Cupón Diario. Consulta en laSexta.com los números premiados en el primer sorteo de esta semana.

Se llama Cupón Diario de la ONCE, pero lo cierto es que no es diario. Todos los días de la semana, la ONCE celebra sus sorteos de Super Once y Triplex, pero el primer día de la semana (y el resto, hasta el jueves) también se celebra, por la noche, el del Cupón Diario, un sorteo que los fines de semana cambia de nombre (Cuponazo, los viernes; Sueldazo del Fin de Semana, los sábados y los domingos).

El Cupón Diario, que tiene lugar a las 21:25h, premia con 500.000 euros al cupón que posea la combinación de números ganadora junto al número de serie correspondiente. Además, para aquel cupón que de con la combinación numérica pero no coincida en su serie, la ONCE reserva un premio de 35.000 euros. Estos son los números ganadores del sorteo del lunes 29 de diciembre de 2025:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número de serie: pendiente de confirmación

Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial. Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros siempre que acierten las cinco cifras que durante el sorteo sean extraídas, mientras que si además se acierta la serie, el premio asciende a 500.000 euros.

Pero además, los cupones que coincidan con algunas de las cifras del número ganador también se llevan premio: los cupones que tengan las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras de la combinación ganadora se llevan 250 euros, mientras que los que tengan sólo tres, por delante o por detrás, se llevan 25 euros. Los que tengan un cupón que coincida en las dos primeras cifras o en las dos últimas con la combinación ganadora se llevan 6 euros y, además, se generan dos reintegros: la última y la primera cifra, que suponen el 'reintegro' del dinero invertido: 2 euros.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

