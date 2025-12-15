Ahora

Comprueba los premios del Triplex de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

La ONCE arranca esta semana de diciembre con los primeros sorteos: desde las 10:00h, consulta los números premiados del Triplex de la ONCE, que celebra cinco sorteos al día.

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes

Tras el Triplex del domingo, arranca esta semana en plena ola de calor con uno de los sorteos más madrugadores ¡y podría decir que 'hiperactivo'! Porque el Triplex, junto al Super Once, es de los primeros en repartir dinero cada semana... ¡y no solo con un sorteo! Desde laSexta.com puedes ir consultando los números premiados del lunes 15 de diciembre a partir del primer sorteo:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): 708
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

