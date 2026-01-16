Ahora

¡Bote triplemente millonario!

Bote y resultado del Eurojackpot de hoy: comprueba el resultado del sorteo de este viernes (16 de enero de 2026)

El Eurojackpot de este viernes ofrece un premio que supera los 30 millones de euros. Descubre si has resultado ganador del sorteo europeo en laSexta.

La lotería europea de Eurojackpot llega este viernes con un bote de 33 millones de euros, después de que el Eurojackpot del martes se cerrara sin acertantes de primera categoría. Para llevarse este premio millonario es necesario acertar los cinco números y los dos 'soles'.

Los resultados del sorteo del viernes 16 de enero de 2026 son las siguientes:

  • Combinación ganadora: pendiente de confirmación
  • Soles: pendiente de confirmación

El Eurojackpot se juega martes y viernes, siempre a la misma hora (21:00h) desde Helsinki (Finlandia), para todos los países que participan. Este viernes, además de estos la ONCE celebra los sorteos de Super Once y Triplex (diarios los dos) y el del Cuponazo, que tiene lugar todos los viernes.

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

El Eurojackpot ofrece una alternativa al Euromillones, aunque se juega prácticamente con las mismas reglas. Los jugadores escogen cinco números entre el 1 y el 50 en una primera tabla, seguidos de dos números de la tabla de 'soles' del 1 al 12. Las probabilidades de ganar Euromillones o Eurojackpot son actualmente las mismas, aunque el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene un límite de botes muy superior al del juego de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

