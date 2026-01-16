Super Once de hoy (16 de enero): comprueba los resultados en los sorteos del viernes de la ONCE

El Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los cinco sorteos diarios del Super Once del viernes 16 de enero de 2025.

Tras el sorteo del Super 11 del jueves, la ONCE vuelve con un nuevo juego de este sorteo diario que, un día más, dará cinco combinaciones ganadoras diferentes: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h iremos conociendo los diferentes resultados del jueves. Así, será a partir del primer sorteo cuando se puedan consultar en directo los números premiados en el Super 11 del viernes 16 de enero de 2025:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, celebra sus sorteos cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro y su mayor premio es de un millón de euros. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Tras ello, toca elegir importe para la jugada, que puede ser desde 1 euros hasta los 10 euros máximos por jugada. Así, dependiendo de los números escogidos para la combinación, sumado al importe elegido para participar, se podrá obtener unos y otros premios.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios para la combinación máxima de 11 números:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

