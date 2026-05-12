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Sorteo de Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del martes 12 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del martes 12 de mayo de 2026.

Comprueba los números premiados del sorteo de la Bonoloto del martesComprueba los números premiados del sorteo de la Bonoloto del marteslaSexta

Para este martes 12 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, además del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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