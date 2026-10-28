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Sorteo de SELAE

Resultado del sorteo de la Bonoloto del miércoles 28 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del miércoles 28 de octubre de 2026.

Los miércoles se celebra el tercer sorteo de la Bonoloto de la semana: comprueba los números premiados Los miércoles se celebra el tercer sorteo de la Bonoloto de la semana: comprueba los números premiadoslaSexta

Para este miércoles 28 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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