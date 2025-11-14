Comprueba el resultado de la Bonoloto de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

El sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado no falla ni un solo día y regresa este viernes con un nuevo bote y nuevos participantes. Comprueba tu participación en laSexta.com.

Tras la Bonoloto del jueves, este viernes 14 de noviembre de 2025 se juega un nuevo sorteo de esta lotería organizada por Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo, que se realiza a las 21:30h en el Salón de Loterías y Apuestas, tiene un bote de 600.000 euros para los acertantes de primera categoría.

Las cifras de la combinación ganadora de Bonoloto de este viernes 14 de noviembre: pendiente de confirmación En esta ocasión, el número complementario de la jornada corresponde al pendiente de confirmación y el reintegro al pendiente de confirmación.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Muchos jugadores de loterías consideran la Bonoloto una versión reducida de La Primitiva, debido a que los precios de sus apuestas son menores, pero sucede lo mismo con los premios, que también son más bajos. El funcionamiento de este sorteo es igual al de La Primitiva: para una apuesta simple, que cuesta 0,50 euros, hay que elegir seis números entre el 1 y el 49.

En cambio, en las apuestas múltiples se pueden jugar más números (un máximo de once), pero el coste de la participación es algo mayor. Como cada participación mínima cuesta 1 euro, se deben jugar por lo menos dos apuestas, el mismo día o en jornadas diferentes.

¿Cuándo se juega a la Bonoloto?

El sorteo de la lotería Bonoloto tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, todos los días a las 21:30h. En esta lotería se pueden realizar dos tipos de apuestas: diarias y semanales. En el caso de las diarias, la participación solo es válida durante el día en el que se ha comprado.

Por otro lado, las apuestas semanales son válidas para el día en sí y para el resto de las rifas de Bonoloto de la semana. Pero hay que tener en cuenta que la participación solo se puede utilizar esa semana en curso y no la siguiente. Es decir, si se compra un miércoles, solo será válida hasta el sábado de esa misma semana y no hasta el miércoles de la siguiente.

¿Cuáles son los premios de la lotería Bonoloto?

El 55% del total del dinero recaudado por Bonoloto se destina a los premios y al bote de los acertantes de primera categoría. Porque en esta lotería existen diferentes categorías de acertantes: se consideran de primera categoría los jugadores que aciertan los seis números de la combinación.

Por su parte, los que adivinan cinco cifras y un número complementario son acertantes de segunda categoría. El número complementario se obtiene realizando una extracción por separado de las seis anteriores, y en su sorteo solo intervienen las apuestas de los jugadores que hayan acertado cinco de los seis números de la combinación diaria.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).