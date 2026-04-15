Ahora

Lotería diaria

Comprobar Bonoloto | Resultado del sorteo del miércoles 15 de abril de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo diario de la Bonoloto del miércoles 15 de abril de 2026.

Sorteo del miércoles | SELAE reparte premios con la lotería Bonoloto del miércolesSorteo del miércoles | SELAE reparte premios con la lotería Bonoloto del miércoleslaSexta

Para este miércoles 15 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del sorteo del Triplex.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Violencia intolerable en el Congreso: el PP rechaza condenar la actitud del diputado de Vox expulsado
  2. Trump no ve necesario extender el alto el fuego con Irán: "Vais a presenciar dos días increíbles"
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Pardo de Vera dice que no recibió "instrucción alguna", defiende la compra de mascarillas a la empresa de Aldama y apunta a los técnicos
  4. Cosidó declara que no tenía "una relación de confianza" con Villarejo y niega haberle pedido investigar a Bárcenas
  5. Un zulo, ¿lleno de pistas?: los objetos encontrados por la Guardia Civil que podrían resolver el caso de Esther López
  6. Un alumno de 14 años mata a cuatro personas y deja al menos 20 heridos en un tiroteo en un colegio turco