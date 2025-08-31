Comprobar la Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del domingo 31 de agosto de 2025

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h. Consulta aquí los números premiados del sorteo de hoy, domingo 31 de agosto de 2025.

A las 21:30h del domingo 31 de agosto se conocen los números premiados de la Bonoloto. En esta ocasión, la combinación ganadora del domingo 31 de agosto es la siguiente: pendiente de confirmación. A estas cifras se le suma el número complementario, que es el pendiente de confirmación, y el reintegro, que es el pendiente de confirmación.

Además de la Bonoloto, otro de los juegos que Loterías y Apuestas del Estado organiza los domingos es el Gordo de la Primitiva. La Bonoloto es muy similar a La Primitiva, que se juega tres veces a la semana, pero en este caso, al ser un sorteo diario, tanto el precio de la participación como los premios son menores. En la Bonoloto existen dos tipos de apuestas, una simple y otra múltiple; en la primera, se escogen seis números entre el 1 y el 49, cada apuesta cuesta 0,50 euros (aunque para jugar hay que pagar un mínimo de 1 euro, por lo que es obligatorio hacer un mínimo de dos apuestas). En la segunda, el jugador puede escoger hasta 11 números, pero también su precio aumenta.

Los premios de la Bonoloto

El dinero que se destina a los premios de la Bonoloto (y al bote) es el 55% de la recaudación total del juego. El bote se lo llevan los acertantes de primera categoría, que son los que tienen seis aciertos; si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad de ese dinero pasa a 'engrosar' el bote en el sorteo del día siguiente.

La Bonoloto premia también a los acertantes de segunda categoría, que son los adivinan cinco de los números y el complementario, y continúa repartiendo el dinero acumulado en las siguientes: la tercera, integrada por los jugadores que han acertado cinco números; la cuarta, los que aciertan cuatro y la quinta, los que han adivinado tres. El reintegro de la Bonoloto tiene el mismo valor que la apuesta: 0,50 euros.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Como ocurre en otros juegos, la Bonoloto tiene tanto la opción de participar de manera diaria como de hacerlo semanalmente. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el sábado de esa semana.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).