Bonoloto hoy | Comprueba el resultado tras el sorteo del martes 12 de agosto de 2025

La Bonoloto es ese pequeño sorteo que a veces pasa desapercibido pero que reparte alegrías a diario. Este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene lugar de lunes a domingo.

No hay dos sin tres, y esto se cumple también con algunos sorteos: igual que con el Super Once y el Triplex de la ONCE, no hay sorteo de la Bonoloto del lunessin sorteo de la Bonoloto del martes. Este martes 12 de agosto se celebra este juego de Loterías y Apuestas del Estado, que al tener premios más pequeños que otros sorteos como el Euromillones, a veces pasa desapercibido. El bote para este martes es de 1,7 millones de euros, ¡que no es poca cosa!

El sorteo de la Bonoloto de este martes, 12 de agosto de 2025, se celebra (como cada día) a las 21:30h. Los números premiados son los siguientes: pendiente de confirmación; el número complementario es el pendiente de confirmación y, por último, el reintegro es el pendiente de confirmación.

La Bonoloto es muy similar a La Primitiva, que se juega tres veces a la semana, pero en este caso, al ser un sorteo diario, tanto el precio de la participación como los premios son menores.

Así se juega a la Bonoloto

En la Bonoloto existen dos tipos de apuestas, una simple y otra múltiple; en la primera, se escogen seis números entre el 1 y el 49, cada apuesta cuesta 0,50 euros (aunque para jugar hay que pagar un mínimo de 1 euro, por lo que es obligatorio hacer un mínimo de dos apuestas). En la segunda, el jugador puede escoger hasta 11 números, pero también su precio aumenta.

Del total de la recaudación, más de la mitad (55%) del dinero se destina a premios. La Bonoloto tiene un bote acumulado que se llevan los acertantes de primera categoría, que son los que tienen seis aciertos; si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad de ese dinero no se reparte y se suma al bote para el sorteo del día siguiente. El resto de premios son:

Acertantes de segunda categoría: 5 números + número complementario

Acertantes de tercera categoría: 5 números

Acertantes de cuarta categoría: 4 números

Acertantes de quinta categoría: 3 números

Cuándo hay sorteo de la Bonoloto los martes

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, localizado en Madrid. Como ocurre en otros juegos, la Bonoloto tiene tanto la opción de participar de manera diaria como de hacerlo semanalmente.

En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el sábado de esa semana.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).