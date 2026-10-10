La información como arma: la UE advierte del aumento de las amenazas híbridas desde la invasión de Rusia a Ucrania

Los detalles Este tipo de ataques se mueven en una zona gris que "complica mucho su atribución". Su objetivo va más allá de hacer que la gente se crea una mentira, tratando de generar miedo y dudas.

La Unión Europea ha alertado sobre el aumento de las "amenazas híbridas", herramientas tanto militares como no militares utilizadas para debilitar adversarios. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, estas amenazas se han vuelto comunes en conflictos, aprovechando las "zonas grises" que dificultan atribuir responsabilidades. Según Guillermo Infantes de 'Newtral.es', aunque existan sospechas e investigaciones, identificar a los responsables es cada vez más complicado. La desinformación se convierte en arma, involucrando múltiples actores con el objetivo de sembrar miedo, dudas o confusión. Estas amenazas representan nuevas formas de ataque más allá del ámbito militar.

La Unión Europa ya lo ha advertido. Ya ha advertido del aumento de las llamadas 'amenazas híbridas'. De esas herramientas tanto militares como no militares que se usan para debilitar a un adversario y que cada vez se ven más. Que, desde la invasión de Rusia a Ucrania, se han convertido en un recurso más a usar en las guerras y conflictos.

Y es que tiene una ventaja con respecto al ataque directo. Porque se mueven en zonas grises. Porque no siempre es fácil demostrar quién o quiénes están detrás de según qué amenaza híbrida por más sospechas o investigaciones que se tengan o existan.

"Complica mucho la atribución. Puede haber sospechas, puede haber investigaciones... pero la atribución cada vez es más complicada", cuenta Guillermo Infantes, periodista verificador de 'Newtral.es'.

Ahí es dónde aparece la información convertida en arma. "Estas operaciones de desinformación cuentan con más de un actor. No hay uno solo. Hay quien quiere que se ejecute algo y otros que son los que la hacen aterrizar", cuenta el periodista.

Su objetivo puede ir más allá del mero hecho de hacer creer a la gente una mentira. Puede ser que su objetivo sea generar miedo y dudas o, simplemente, que dejemos de saber qué es verdad.

Así son las amenazas híbridas. Así son las nuevas formas de ataque más allá del ámbito militar en un campo de batalla que puede estar a miles de kilómetros.

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