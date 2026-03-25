Cazabulos: cuando la geopolítica se convierte en desinformación

Arranca en laSexta una serie de videopodcast bajo el título: Cazabulos. Este es el primero de los 10 de la serie, donde nos centraremos en el ataque de EEUU a Irán. ¿Por qué la geopolítica se ha convertido en terreno propicio para los bulos? La respuesta dándole al play.

La RAE define bulo como "Noticia falsa propagada con algún fin". Indica que son sinónimos de bulo palabras como: mentira, engaño, embuste, patraña, habladuría, camelo, infundio, bola, trola, cuento1, paparrucha... Y solo una palabra como antónimo: verdad.

Este videopodcast lleva por título Cazabulos y estás ante el primer episodio de 10 en los que hablaremos de desinformación, bulos "cazados" que desgranaremos para analizar su cómo y su porqué.

La guerra en Oriente Medio, la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos o el interés de Donald Trump por Groenlandia, han propiciado que circulen en redes sociales múltiples relatos que simplifican o distorsionan su realidad política e histórica. En este primer capítulo de Cazabulos nos centramos en los primeros bulos que aparecieron en torno al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

¿Cómo surgen estas narrativas desinformativas? ¿En qué contextos? ¿Por qué la geopolítica se ha convertido en un terreno especialmente propicio para los bulos? Las respuestas dándole al play.