Mujer y lesbiana: la doble discriminación que tienen que sufrir muchas homosexuales en pleno siglo XXI

MUCHAS DE ELLAS UTILIZAN EUFEMISMOS PARA REFERIRSE A SU PAREJA

"Vivo con una chica", "me voy de vacaciones con una amiga" o "tengo pareja", eufemismos utilizados por mujeres lesbianas para no decir la palabra novia. "Siempre me indicaban que no era necesario mostrarlo tanto, que podía traer problemas", confiesa Miriam Couzeiro, de la Asociación 7 Cores.