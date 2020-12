El Sorteo Extraordinario de Navidad está a la vuelta de la esquina: el próximo martes 22 de diciembre las niñas y niños de San Ildefonso cantarán los trece grandes premios y sus pedreas. Hay más de 2.400 millones de euros en juego, por lo que hay suficiente margen como para soñar con obtener un buen pellizco de esa cantidad.

Una de las grandes dudas que generalmente aparecen con la lotería está en los procesos que hay que seguir a posteriori. Especialmente a la hora de cobrar el dinero: es aquí donde aparece el temido ‘tijeretazo’ de Hacienda. La realidad es que, en los últimos dos años, este organismo ha levantado visiblemente la presión fiscal sobre la Lotería de Navidad. Mientras que hace muy poco el exento —es decir, el rango de dinero obtenido con el décimo por el que no hace falta declarar nada — terminaba en 2.500 euros, este año no habrá que pagar nada hasta alcanzar la cifra de 40.000 euros.

¿Cómo repartir el dinero de la Lotería de Navidad sin realizar una tributación extra?

Existen miles de formas de comprar lotería, pero también de compartirla. Hay quien se encarga de comprar el décimo para sus amigos, quien hace participaciones, quien elige un billete para todos… Pero luego, si se ha tenido la suerte de ganar algo, ¿cómo se hace para repartir el dinero sin pagar una tributación extra? Patricia Moreno, miembro de Hedilla Abogados, un despacho especializado en asuntos de lotería, explica a laSexta.com los pasos que deberían seguir unos padres que comparten el dinero del décimo con sus hijos.

“La mayoría de Comunidades Autónomas, aunque no todas, tienen mejorada la tributación a efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, expresa al otro lado del teléfono. Según la experta, esta situación hace que el pago de impuestos en este caso pueda variar considerablemente entre unos territorios y otros: “En muchos lugares la tributación está exenta o bien en su totalidad [es decir, no habría que pagar nada por hacerle una donación a tus hijos] o bien en porcentajes específicos”, indica.

Entonces, si estuviéramos en una comunidad donde sí hay que pagar impuestos para traspasar el dinero a tus hijos, ¿qué habría que hacer para evitarlo? “Por ejemplo, si quieres donar 60.000 euros a tus tres hijos, y a partir de 30.000 se tributa, haces dos donaciones de 30.000 euros a cada uno de ellos”. Esta, explica, podría ser una solución al problema.

No obstante, Moreno ha remarcado que este asunto “es puro Derecho Civil, y no tiene nada que ver con la fiscalidad o la tributación de ganar un premio”. Es decir, el ejemplo puesto anteriormente no es solo útil para el caso de la lotería, sino también para cualquier tipo de donación que quiera hacer un padre a sus hijos. Otra cosa sería la tributación con amigos, aunque, como apunta la jurista, los impuestos que pagas por un premio de lotería no tendrían por qué ascender más de la cuenta: cuando uno cobra el premio, si este supera el umbral del exento, el dinero recibido ya va limpio de impuestos.

¿En cuánto se queda el Gordo de Navidad si no lo compartes?

El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad reparte 4 millones de euros por serie; es decir, 400.000 euros por décimo. Con respecto a la tributación, debido a las modificaciones fiscales de este año, los ganadores tendrán que tributar menos que en otras ediciones del sorteo. Los que ganaron El Gordo en 2019 se quedaron con 304.000 euros netos, mientras que este año dicha cifra ascenderá hasta los 328.000 euros.

Asimismo, a diferencia de otros años, los únicos premios en los que los ganadores tendrán que tributar, además de El Gordo, serán el segundo y el tercer premio. En el primer caso los agraciados se quedarán con 108.000 euros, mientras que en el segundo la cifra neta a percibir es de 48.000 euros.