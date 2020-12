El sorteo Extraordinario de Navidad está lleno de supersticiones, como la de entrar con el pie izquierdo en la administración donde compres tus décimos o aquella que señala que da buena suerte que el vendedor te entregue la papeleta con la mano derecha.

Además de la forma en la que compres el billete de lotería, también es muy importante escoger bien la combinación de tus décimos. En este sentido, hay jugadores que escogen alguna fecha especial, como es el caso de la fecha de la boda, del nacimiento de un niño o del día en el que se decretó el Estado de Alarma, una fecha que ha triunfado este año y de la que ya no quedan décimos desde el 6 de noviembre.

Además de estos momentos significativos, hay jugadores que deciden escoger el décimo con la combinación que ganó El Gordo el año en el que nacieron. Si eres de los que todavía no te has decidido por ningún número o quieres comprar otro decimos pero no sabes qué cifras elegir, puedes consultar los números del Premio Gordo de los últimos 100 años, es decir, desde 1920:

1920: 09053

1921: 28876

1922: 46460

1923: 18398

1924: 15770

1925: 11519

1926: 17229

1927: 10123

1928: 06692

1929: 53453

1930: 24630

1931: 24717

1932: 29757

1933: 07139

1934: 02686

1935: 25888

1936: 05287

1937: 01165

1938: 36758 / 22655 (Hubo dos sorteos por la Guerra Civil)

1939: 13093

1940: 43944

1941: 58856

1942: 09029

1943: 34545

1944: 33037

1945: 42587

1946: 45590

1947: 35920

1948: 26664

1949: 55666

1950: 45749

1951: 02704

1952: 25766

1953: 03270

1954: 53584

1955: 50580

1956: 15640

1957: 53414

1958: 33704

1959: 36600

1960: 02365

1961: 24964

1962: 00675

1963: 19936

1964: 20426

1965: 49873

1966: 48677

1967: 43758

1968: 57150

1969: 59536

1970: 19381

1971: 23238

1972: 42435

1973: 34739

1974: 12176

1975: 47107

1976: 49764

1977: 34571

1978: 15640

1979: 40286

1980: 60076

1981: 23786

1982: 21515

1983: 53288

1984: 50076

1985: 63369

1986: 03772

1987: 20064

1988: 21583

1989: 61714

1990: 32522

1991: 47996

1992: 31466

1993: 47884

1994: 49595

1995: 45495

1996: 56169

1997: 43728

1998: 21856

1999: 65379

2000: 49740

2001: 18795

2002: 08103

2003: 42473

2004: 54600

2005: 20085

2006: 20297

2007: 06381

2008: 32365

2009: 78294

2010: 79250

2011: 58268

2012: 76058

2013: 62246

2014: 13437

2015: 79140

2016: 66513

2017: 71198

2018: 03347

2019: 26590

Como te habrás dado cuenta, en 1938 hubo dos primeros premios. El motivo de este suceso histórico reside en el inicio de la Guerra Civil, cuando el bando republicano y el bando nacional decidieron hacer dos sorteos diferentes: uno en Barcelona y otro en Burgos.

Este fue el único año en el que se celebraron dos sorteos. Tras finalizar la Guerra Civil, el sorteo volvió a celebrarse en su sede habitual, Madrid, según cuenta la página de la Lotería y Apuestas del Estado.

Cómo encontrar tu décimo una vez elegido el número

Una vez hayas decidido qué combinación quieres adquirir, puedes localizar dónde se encuentra a través de dos plataformas: la web de Loterías y Apuestas del Estado o el buscador de laSexta.

En el caso de utilizar la web oficial, solo tienes que acudir a este enlace, escribir las cifras del décimo en la primera casilla y seleccionar la opción de 'Sorteo Extraordinario de Navidad'. Una vez completados ambos campos, te aparecerá la dirección y teléfono de la administración en la que se encuentra. El funcionamiento del buscador de laSexta es el mismo que el de la web de Loterías y Apuestas del Estado: introduces la combinación y la herramienta te muestra las administraciones en las que se vende con la dirección y su teléfono de contacto.

Si tras localizar tu décimo descubres que se encuentra en una administración lejana, todavía tienes oportunidad de hacerte con el décimo: sólo tienes que llamar por teléfono o consultar la web de la administración para comprobar si disponen de tienda online. De ser así, seguro que podrán enviarte a casa tu décimo físico.

El lugar sí que importa

Al igual que hay jugadores que se decantan por fechas significativas cada año, también los hay que apuestan por el mismo número siempre con la esperanza de que algún año sea la combinación del gordo o aquellos que dejan escoger al vendedor el número de la papeleta.

Los más supersticiosos, además de elegir con detenimiento el décimo, dedican tiempo a escoger la administración en la que harán la compra. En muchas ocasiones, los jugadores se decantan por aquellas entidades en las que el Gordo ha caído el año anterior, según explica la Bruja de Oro, una administración que ha vivido en primera persona El Gordo durante dos años consecutivos.

De forma paralela, también existen jugadores que en vez de basarse en los resultados de años anteriores, prefieren adquirir sus papeletas en sitios donde se ha producido alguna catástrofe recientemente, con la convicción de que serán compensados con El Gordo el próximo 22 de diciembre.