El anuncio de Lotería de Navidad de Amenábar: un cóctel de los clásicos ingredientes navideños

Ella es extraterrestre y él no. Se conocen comprando Lotería, se enamoran, ella se pierde, les toca y entonces... no les desvelamos el final, aunque ya se lo imaginan. "Fundamentalmente es una historia de amor, que es algo que no suelo hacer en las películas pero la publicidad me ha dado la oportunidad de explorarlo", explica Alejando Amenábar.

El de 2017 tiene los ingredientes básicos de todo anuncio de Lotería de Navidad: hay nieve como pasa en los de todos los años, Perritos, señores mayores que se sienten solos pero que al final siempre tienen amor, escaparates, seres como ella de otro planeta y la ternura se completa con currantes honrados. Este año es un obrero, otros, vigilante, limpiadora y por alguna razón, la gente que trabaja con pescado repite en estos anuncios año tras año.

Lo

que no falla todos los años son parejas que se reencuentran: ese abrazo apasionado después de tanto tiempo, una mirada, un beso…

s

erá por aquel dicho de que, desgraciado en el juego, siempre queda un consuelo.