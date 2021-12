En este 'trivial' de laSexta podrás descubrir qué sabes realmente de la saga de Harry Potter con seis escenas que podrás ver dándole al play de cada una de las preguntas para tratar de dar con la respuesta correcta.

En ellas se esconden fragmentos de algunas de las ocho películas de la saga de Harry Potter. En concreto te explicamos las respuestas correctas para que, en caso de que hayas fallado, puedas comprobar en qué película aparecieron esas escenas que ya habías olvidado. ¡Ojo, si aún no has hecho el trivial te recomendamos que no sigas leyendo!

La primera escena pertenecen a la primera película. Un novato Ron Weasley se enfrenta a la clase de hechizos junto a su compañera Hermione Granger, algo más aplicada que él. El segundo vídeo revive el momento en el que Hagrid trata de mostrar su amor a Olympe. ¿No recuerdas quién era? Se trata de la directora de la Academia de Magia Beauxbatons, que acude en 'Harry Potter y el cáliz de fuego' a Hogwarts para enfrentarse en el Torneo de los Tres Magos.

La tercera escena pertenece a la película de 'Harry Potter y la cámara secreta', cuando Harry, Hermione y Ron tratan de hacerse pasar por estudiantes de Slytherin. El penúltimo fragmento muestra una de las reconocibles escenas de 'El prisionero de Azkaban', mientras que la última recuerda las palabras de Dobby ante Bellatrix Lestrange en 'Las Reliquias de la Muerte - Parte 1'.