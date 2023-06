José Luis Martínez-Almeida ha sido investido este sábado nuevamente como alcalde de Madrid, en esta ocasión con mayoría absoluta y sin necesidad de apoyos de los votos de Vox.

Al acto ha acudido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien ha destacado el trabajo "conjunto" que ambos realizarán. "Nos preocupa que sea un crecimiento equilibrado, humano, que lo hagamos desde las dos administraciones teniendo en cuenta, además, que debemos preservar la personalidad de Madrid, de nuestros barrios...", ha expresado Ayuso a los medios, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Queda configurado, de este modo, un pleno en el que Ciudadanos ya no tendrá presencia, y qu le ha servido a la oposición para empezar a perfilarse como tal. "No vamos a permitir que durante esta mayoría absoluta se cometan los desmanes que ya sufrimos los madrileños durante la anterior mayoría absoluta del PP", ha advertido la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha prometido no "defraudar" a sus votantes.

Almeida ha proclamado que al doblar el número de concejales, hay que doblar también "el esfuerzo".