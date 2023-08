El coordinador general del PP, Elías Bendodo, abría este jueves la posibilidad de hablar con Junts. Algo que Vox ha rechazado "radicalmente", tal como lo ha expresado este viernes su secretario general, Ignacio Garriga, que ha asegurado que ellos "nunca estarán en una ecuación con los independentistas". "No es compatible hablar con nosotros y con Junts", ha señalado, frenando así las posibilidades de los 'populares' de ampliar sus apoyos para la investidura.

"La gran pregunta es qué hay que hablar con el separatismo. Lo único que comuniquen día y hora a la que va a llegar Puigdemont para meterle en prisión", ha sostenido Garriga en una entrevista en Las mañanas de RNE. Vox se pregunta que cómo pueden "validar a unos que saquean las arcas del Estado": "El problema del bipartidismo caduco es hablar con el separatismo". Garriga ha insistido en que la presencia de Junts en un eventual pacto de investidura es incompatible con su apoyo. "Radicalmente, no. No es compatible hablar con nosotros y con Junts", apostilló. Preguntado directamente por si van a hacer algún tipo de advertencia en ese sentido al PP, Garriga ha asegurado que "no se van a meter en casa de otras fuerzas políticas".

Sin embargo, ha advertido de que por "por estatutos", tienen "radicalmente prohibido" pactar con el separatismo. "Somos antónimos y no vamos a estar en ninguna ecuación en la que esté el separatismo", que es "el mayor enemigo de la prosperidad de España" y ante el que Vox será "dique de contención". El ultraderechista ha insistido en que su formación va a seguir siendo lo que es porque "están en su mejor momento político". Pero nada más lejos de la realidad porque la formación se encuentra inmersa en una crisis tras la salida de Iván Espinosa de los Monteros, que ha puesto en evidencia una pugna interna.

"No vamos a arriar ninguna de nuestras banderas. Somos la alternativa a todo lo que se ha conocido hasta ahora en política, ha señalado. Garriga mantuvo el ofrecimiento de su partido para apoyar a Feijóo en una eventual investidura y ha destacado que esta decisión es "un ejemplo de patriotismo y generosidad". Al mismo tiempo, ha hablado de las conversaciones con el PP para la constitución de la Mesa del Congreso, el próximo 17 de agosto, y ha pedido un puesto para Vox que sería la "garantía de un Parlamento neutral". "Es importante que Vox esté en esa Mesa", ha sentenciado.

Ya hay sustituto a Espinosa

Sobre la marcha de la primera línea política de Espinosa de los Monteros, Garriga ha asegurado que se están asistiendo a una "campaña" orquestada desde múltiples medios de comunicación para "hacer daño a Vox" mediante "manipulaciones, fabulaciones y ficciones de terror" sobre enfrentamientos internos que "van a fracasar". Finalmente, ha confirmado que la dirección de Vox tiene "claro" quién va a sustituir a Espinosa como portavoz parlamentario y que lo comunicará en el momento oportuno.

Uno de los señalados en la discordia de la extrema derecha es Ignacio Garriga, pero él ha descartado cualquier tensión. Ha dado las gracias a Espinosa por su labor y ha dedicado elogios al ya exdiputado ultra. "Iván ha decidido irse por motivos personales", y ha añadido que "que permanece como afiliado de base". "No vamos a permitir que se cuestionen sus declaraciones. Esto es una campaña más de manipulación. Que quede claro a todos no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de los principios de Vox", ha apostillado.