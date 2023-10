A pesar de las imágenes que evidencian el acoso de un pasajero al socialista Óscar Puente, el PP no se retracta. El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha advertido de que no caerá "en la trampa" del diputado del PSOE Oscar Puente para "victimizarse" y, tras acusarle de practicar la "violencia verbal" en el Congreso de los Diputados, ha insistido en que "no ha sido víctima de ninguna agresión".

En declaraciones a los medios antes de participar, en Vitoria, en la Junta Directiva para convocar el Congreso del PP vasco para elegir al sustituto de su actual presidente, Carlos Iturgaiz, Tellado ha asegurado que "lo que ha sucedido la semana pasada ha quedado claro". "El señor Oscar Puente no ha sido víctima de ninguna agresión y, por lo tanto, yo es lo que he dicho", ha reiterado, en alusión al suceso en el que el exalcalde de Valladolid fue increpado en el AVE por un pasajero con varios antecedentes.

El dirigente popular ha añadido que ese episodio se produjo en una semana en la se ha visto que "tanto verbalmente como físicamente (en alusión a los toques que el concejal socialista Daniel Viondi propinó en el rostro al alcalde de Madrid) el PSOE acudía a la violencia". "Eso es lo que, desde el Partido Popular, siempre vamos a cuestionar y eso es lo que hemos cuestionado", ha manifestado.

Miguel Tellado ha advertido de que se niega a "caer en las trampas del señor Oscar Puente de tratar de victimizarse" cuando "la realidad" es lo que, en su opinión, se vio la semana pasada en "una actuación en el Congreso de los Diputados, donde la violencia verbal era principal protagonista". "Nosotros, desde luego, no vamos a aceptar ese tipo de comportamientos", ha concluido.