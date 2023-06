La candidata En Comú Podem, Aina Vidal, volvió a ratificar ayer en Sabadell su postura sobre el referéndum catalán de autodeterminación en Cataluña. Según sus propias palabras: "En el referéndum estamos donde hemos estado siempre: Cataluña debe votar su futuro y formará parte de nuestro programa electoral".

Los comunes forman parte de la coalición de partidos de izquierdas que ha aglutinado Yolanda Díaz en Sumar para concurrir a las elecciones generales de este 23J. Por lo que los éstos pedirán que su postura del referéndum para Cataluña sea incluida en el programa electoral. No obstante, Vidal no especificó si esta propuesta estaba o no incluida en el programa de Sumar, algo que desde el partido de Díaz han confirmado.

Así y según ha declarado el portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, en una entrevista telefónica para RNE, todavía esta propuesta no aparece en ningún papel oficial, ya que no se ha redactado aún en su totalidad el programa de Sumar. No obstante, ha añadido que "no es una novedad lo que han dicho comunes" pues ya lo habían propuesto en las elecciones generales de 2019 y en las últimas elecciones catalanas. Realmente, esta idea de que exista "un referéndum a largo plazo" es algo que los comunes llevan tiempo proponiendo, algo con lo que "Sumar se encuentra cómodo y vamos a defender, continuando con diálogo y acuerdo", ha afirmado.

Del mismo modo, según ha matizado el portavoz de campaña de Sumar, habrá una propuesta e el programa de En Comú Podem que será propia de su partido y que luego "Sumar recogerá en el programa a nivel estatal"; por lo que "habrá un trabajo compartido en materia de programa y tendremos una propuesta compartida que pivotará en la idea de que Cataluña pueda ratificar un acuerdo que surja de la mesa de diálogo".

Pero como ha recalcado Urtasun, la campaña electoral que se realizará desde Sumar será una "campaña muy centrada en propuestas concretas ya que en los últimos años han sido politizadas, sin llegar a ninguna concreción". Está claro, ha dicho el portavoz de campaña, que "vamos a hablarle a la gente de los problema de la vida y cuando surja el debate (del referendum en Cataluña) y tengamos que defender nuestras propuestas a nosotros se nos va a encontrar en el diálogo, en el acuerdo y en la necesidad de seguir avanzando", esperando que se pueda "llegar a un acuerdo que surja siempre (siempre) de la mesa de diálogo".