Para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE este 23J, Yolanda Díaz y Santiago Abascal no son comparables. En una entrevista en 'El Hormiguero', el presentador, Pablo Motos, cuestionó la posibilidad de un pacto entre "dos partidos estupendos" como son el PP y el PSOE, para no tener que contar con los "extremos" para poder formar gobierno. Para Motos, el partido de Sumar es "extrema izquierda" y el de Vox "extrema derecha".

Pero Sánchez rechaza totalmente esta idea: "Hay una cosa que me parece importante, y se lo digo con todo el respeto, yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal, no lo haría", puntualiza el líder del PSOE, que con esta afirmación rompía aplausos entre el público.

Le pregunta entonces el entrevistador si es que se fía más de Yolanda Díaz, y Sánchez responde con claridad: "He trabajado con ella, sé de su compromiso democrático, de su buena labor y su buen hacer al frente del Ministerio de Trabajo". Recupera Sánchez el tique electoral con Díaz porque el socialista cuenta con que, si los números dan, necesitará tener de su lado a la líder de Sumar para poder formar gobierno.

Mientras, de Santiago Abascal dice el jefe del Ejecutivo que lo único que conoce son los pactos a los que ha ido llegando con el PP y que dejan claro qué significa eso de "derogar el sanchismo" que Alberto Núñez Feijóo repite como un mantra. "Allí donde están sumando, dejan claroqué significa derogar el sanchismo. Significa quitar banderas LGTBI, decir que no existe la violencia de género, tirar a la basura la Agenda 2030, una agenda consensuada pro todas las naciones de nuestro planeta, debilitar la estructura del diálogo social...".

También ha aclarado por qué no llega a pactos con el PP, y dice que tiene que ver con que el partido de Feijóo "solo puede pactar si gobierna". "Como presidente del Gobierno he pactado en Europa con gobiernos conservadores, en España he pactado con gobiernos autonómicos conservadores, he pactado con la patronal y los sindicatos reformas tan importantes como la reforma laboral o la de las pensiones... Todo eso lo he hecho, pero con quien no he sido capaz de pactar es con el PP, que tienen la máxima de que solo pueden pactar si el PP gobierna", ha matizado Sánche.