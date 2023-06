Pedro Sánchez niega haber dicho que "no dormiría tranquilo" si pactaba un Gobierno de coalición con Podemos. "No dije exactamente eso", asegura ante Carlos Alsina en Onda Cero, explicando lo que dijo realmente en una entrevista en laSexta en septiembre de 2019.

"Dije que no podría dormir si -Podemos estuviese en- tres importantes Ministerios: la política energética, la Seguridad Social o la Hacienda. Le agradezco mucho que haga esta concreción, me parece importante ir desvelando muchos de estos bulos y 'fakes' que han ido circulando estos años sobre lo que dije o no dije", explica el presidente del Gobierno.

En aquella entrevista con Antonio García Ferreras, Sánchez afeaba a Podemos que hubiese "votado con la derecha y la ultraderecha". "Tendría que haber aceptado que el ministro de Hacienda, de la política energética o el encargado de las pensiones fuera una persona del círculo cercano de Iglesias con poca experiencia de gestión. [...] Creo que el 95% de ciudadanos, incluso los votantes de Unidas Podemos, no dormirían tranquilos", decía entonces Sánchez, como ha recalcado con Alsina.

En 2019, Sánchez reconocía las "serias discrepancias" con Podemos "en temas fundamentales como la cuestión catalana", aunque no cerraba la puerta a un futuro pacto con la formación morada, como acabó ocurriendo: "No diría un 'no es no', pero se ha demostrado estos meses que el planteamiento del gobierno de coalición con Unidas Podemos es inviable".