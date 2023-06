El presidente del Gobierno ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que su Ejecutivo no ha gobernado con EH Bildu tal y como le acusan desde la derecha. Sánchez ha señalado que “un acuerdo de Gobierno significa haber firmado un acuerdo de legislatura con una formación política" y, en este caso, "no lo hay". "Lo que ha habido son acuerdos puntuales sobre leyes concretas", ha puntualizado.

"Si usted mira cuántas veces el PP, en comparación con EH Bildu, ha convalidado reales decretos leyes en esta legislatura, se llevaría una sorpresa. Hemos contado más veces con el PP a favor de la convalidación de esos reales decretos, en concreto 51, respecto a EH Bildu, con 58. ¿Eso significa que hemos gobernado con el PP? No", ha explicado.

En esta línea, el presidente ha vuelto a insistir en que no han "gobernado" con la izquierda aberzale: "No tenemos un acuerdo de Gobierno con Bildu. Ha habido más veces que hemos coincidido con el PP que con Bildu y eso no significa nada más que una lógica parlamentaria de mayorías".

Preguntado por las polémicas declaraciones del delegado del Gobierno en las que aseguraba que Bildu "ha hecho mucho más por los españoles que lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos", el presidente ha admitido que "se equivocó en esa declaración". "Tampoco podemos elevar a categoría eso. Se equivocó y rectificó esa posición y yo desde luego no la comparto", ha indicado.

Así, ha apuntado al PP como "un partido que renuncia a sus obligaciones constitucionales incumpliendo la Constitución durante cinco años bloqueando la renovación del CGPJ" y "yendo a Bruselas a boicotear" la negociación de los fondos europeos para España.