Quedan tan solo unos días para que España decida finalmente su futuro político tras los sorprendentes resultados que arrojaron las elecciones del 23J en nuestro país y un agitado verano donde las palabras "negociación", "acuerdo" e "investidura" han estado más que presentes. Todo apunta a que será Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, quien pueda renovar su mandato una legislatura más de la mano de los independentistas catalanes. De momento, no obstante, todas las opciones están en el aire, y así lo ha manifestado la persona que continúa liderando las conversaciones con el Ejecutivo: Carles Puigdemont.

El expresident de la Generalitat quiso expresarse este domingo, después de escuchar a Sánchez decir que su investidura estaba hecha, para matizar la posición de Junts per Catalunya. "Creo que alguien se confunde. No somos nosotros quienes necesitamos apoyos para ir a la investidura. A ver si nos entendemos: las condiciones no las pone quien te pide ayuda. Esto va al revés", esgrimió Puigdemont en un mensaje publicado en redes sociales, equiparando esta situación política a la de un préstamo bancario.

"Tienes todo el derecho a discutir las condiciones ya negociarlas, sólo faltaría. Como cuando vas al banco a pedir un crédito: puedes negociar si existe un período de carencia y el tipo de interés que te proponen, por ejemplo. Pero no puedes ponerle condiciones y pedir que renuncie a cobrar intereses. Vamos, si es que quieres que te den el crédito, por supuesto". De esta manera enfrió el líder independentista el optimismo entre filas socialistas ante la posibilidad de cerrar un acuerdo que extendería la vida del gobierno de coalición. La unilateralidad continúa siendo el principal escollo para ello.

Una unilateralidad que no tiene espacio en el escenario político actual, según explicitó hace unas horas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones. "No cabe" esta hoja de ruta en una ley de amnistía, precisó Yolanda Díaz, quien reclamó un "compromiso histórico" con el que alcanzar un acuerdo que consolide "la convivencia pacífica" en Cataluña; esto es, una ley de amnistía que sí que cree posible. En una entrevista en 'La Vanguardia', Díaz insistió en un posible "acuerdo político y social que concluya con una ley orgánica".

En estos términos se expresó unas horas después el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, asegurando que "cualquier acuerdo relativo a Cataluña irá por una senda que se ha demostrado que es exitosa y que han ratificado las urnas el 23J; la sociedad española en su conjunto y, en particular, la sociedad catalana". Para Bolaños, "el diálogo, la convivencia, los acuerdos entre diferentes, el mirar al futuro, el progreso y superar la tensión insoportable de 2017" son las "claves de cualquier acuerdo que tenga que ver con Cataluña". "Aquí está el PSOE, como garantía que somos de la convivencia en Cataluña y en toda España", añadió.

Así las cosas, sigue la esperanza en el bloque progresista. En este sentido, en las últimas horas fuentes socialistas se han limitado a trasladar a laSexta que "se está trabajando en un acuerdo profundo con el que se buscará el aval de la sociedad catalana". Esto incluye, según ellos, a formaciones políticas y agentes sociales. Y en cuanto a las palabras de Puigdemont, desde el PSOE las interpretan como una llamada a la prudencia y a la discreción. Dicen que hablar, "como hacen otros partidos" -sin citar- solo lleva a "malentendidos".

La ministra de Educación critica que Feijóo "no se respeta a sí mismo"

Por su parte, las derechas, encabezadas por un Alberto Núñez Feijóo que parece haber renunciado por completo a tener éxito en su insistente investidura, han empezado a organizarse ya en forma de oposición al que previsiblemente será el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, y han querido exhibir su fuerza organizando un acto contra el líder del Ejecutivo en funciones por sus negociaciones con los independentistas catalanes -y con los nacionalistas vascos- a 48 horas de someterse a la investidura. Algo que no ha gustado, y nada, en el PSOE, formación que cree que el PP vuelve a recurrir a la misma estrategia para crispar a la población.

Precisamente, la ministra de Educación en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha arremetido este lunes contra el líder del por "seguir tensionando y crispando" a la sociedad al convocar un acto contra Pedro Sánchez y una posible amnistía a 48 horas de someterse a la investidura. "No se respeta a sí mismo", ha afeado. Alegría ha criticado que Feijóo pidiera por "cielo, mar, tierra y aire" que el Rey le nombrara candidato para la investidura y al haber asumido que será "fallida", llame a protestar contra Sánchez, que todavía no ha sido designado candidato.

"Cómo es eso de convocar una manifestación, una concentración, 48 horas antes de que sea tu investidura en contra de un candidato que todavía no ha sido investido", ha censurado en una entrevista en Cadena Ser Aragón. En su opinión, la investidura de Feijóo ha sido un mes de "pérdida de tiempo", además de "ganas de seguir tensionando y de seguir crispando a la sociedad". La realidad, en este momento, es que Pedro Sánchez todavía no ha firmado ningún acuerdo para arrancar una nueva legislatura, pero ya le llueven críticas por uno y otro lado; críticas que anticipan un panorama político agitado en España.